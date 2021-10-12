Введение QR-кодов и обязательной вакцинации в Новосибирске: кто обязан поставить прививку, где потребуют QR-коды

Новые ограничения в связи с коронавирусом ввели в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение QR-кодов и обязательной вакцинации в Новосибирске - важная мера в борьбе с коронавирусом. В правительстве Новосибирской области ответили на все важные вопросы, связанные с нововведениями.

КОГДА НАЧНУТ ТРЕБОВАТЬ QR-КОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ?

Итак, вакцинировать отдельные категории граждан в обязательном порядке начали уже сейчас. А вот QR-коды в Новосибирске начнут требовать с 25 октября.

ГДЕ ПОТРЕБУЮТ QR-КОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ?

Они обязательны для тех, кто пришел на крупные культурные, спортивные мероприятия. QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).

ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА ВАКЦИНАЦИЯ?

Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующий документ будет опубликован на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области в ближайшее время.

ВАЖНО

Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также Чемпионатов, Первенств, Кубков и т.д с количеством участников от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе – фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.