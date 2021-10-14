В новосибирском Роспотребнадзоре назвали размер штрафов за отказ от обязательной вакцинации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввели обязательную вакцинацию. Она затронет определенные профессиональные категории. А руководителей коллективов, чьи сотрудники не привьются в установленные сроки, ждут крупные штрафы. Об этом заявили в новосибирском Роспотребнадзоре.

— Непрошедших вакцинацию будут отстранять от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность в виде штрафов. Так, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей, — уточнила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лада Самойлова.

По ее словам, руководители организаций должны соблюдать санитарное законодательство, постановления главных санитарных врачей. Поэтому за неисполнение предусмотрена ответственность. Она добавила, сотрудников, отказавшихся от вакцинации, нужно переводить на удаленный режим работы.

— Такой человек не должен осуществлять свою работу непосредственно на рабочем месте, — подчеркнула Лада Самойлова.

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