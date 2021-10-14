Последние новости Новосибирска на 14 октября 2021 года: машины провалились в кипяток, отопление скоро подорожает

сообщаем главные новости на 14 октября. Фото: ЖКХ-Контроль Новосибирск.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 октября 2021 года: обо всех самых событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ИНОМАРКИ ПРОВАЛИЛИСЬ В ЯМУ С КИПЯТКОМ

На перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Фрунзе провалился асфальт, на котором стояли автомобили. Машины упали прямо в яму с кипятком. Из-за случившегося без отопления остались 21 многоквартирный дом, а также 3 больницы.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗАЛОВ НА 100%

О такой возможности высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, такое возможно после введения QR-кодов.

КТО ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Обязательную вакцинацию предстоит пройти 272 тысячам жителей Новосибирской области: сотрудникам сферы торговли, фитнес-клубов, транспорта, ЖКХ и других, а также госслужащим.

ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ ПОВЫСЯТСЯ

В Новосибирске планируют поднять тариф на отопление и горячую воду. Сам тариф, который сейчас составляет 1505 рублей за гигакалорию, с 1 июля 2022 года должен начать ежегодно повышаться до отметки к 2032 году в 2423 рубля.

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