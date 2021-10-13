«Люди чудом не сварились!»: в центре Новосибирска несколько иномарок провалились в яму с кипятком. Фото: "ЖКХ-Контроль. Новосибирск".
ЧП произошло в среду, 13 октября, в Новосибирске на улице Фрунзе. Там на перекрестке с с улицей Семьи Шамшиных провалился асфальт, на котором стояли автомобили. В итоге машины ушли под землю — прямо в яму с кипятком.
— Припаркованные автомобили Toyota Corolla и Nissan Juke наполовину оказались в яме с горячей водой, кроссовер Lexus застрял в провале колесами, — рассказали очевидцы в соцсетях.
На кадрах, появившихся в пабликах, видно, как две машины полностью провалились в яму, а еще один, кроссовер, застрял в ней частично. Как раз его удалось вытянуть из кипящей западни при помощи «УАЗика».
Чудом, никто из людей не пострадал. Фото: "ЖКХ-Контроль. Новосибирск".
Каким-то чудом обошлось без жертв, так как в момент ЧП внутри машин никого не было.
Случившееся возмутило новосибирцев. Об этом они написали в комментариях к постам об инциденте.
— Ужас-то какой! Люди чудом не сварились! Помнится был уже похожий случай — тогда люди погибли!
— Не оставляйте детей в машине никогда!
— Портал в ад открылся и поглотил машины! — написали горожане.
Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в СГК. По данным компании, днем 13 октября на магистральном трубопроводе, расположенном на улице Семьи Шамшиных, случился порыв.
— Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб автовладельцам компенсируют, — уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в СГК.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты — поврежденный участок отключили. Из-за случившегося без отопления остались 21 многоквартирный дом, а также 3 больницы.
В компании добавили, ремонтные работы планируют завершить к утру четверга, 14 октября.
Напомним, ранее, 12 октября, коммунальная авария случилась на улице Кропоткина. Там возле дома №261 забили фонтаны с кипятком. Из-за этого также пришлось отключить отопление в домах. Как сообщают жители, до сих пор его не дали.
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