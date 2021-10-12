Вода бьет из-под земли в нескольких местах. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Днем во вторник, 12 октября, улицу Кропоткина в Новосибирске затопило кипятком. На дороге разлилось горячее озеро, с которого поднимались клубы пара.

— Один или несколько прорывов внутри, неизвестно, но хлещет вода из разных мест. Два источника на расстоянии метров 60 друг от друга, с одной стороны дома и с другой. Из земли, возможно, еще и в другом месте хлещет. Воды невероятно много, все заволокло паром, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Автомобилистам трудно подойти к своим машинам, на помощь им выехали аварийные службы.

Смотреть видеосюжет Улицу Кропоткина в Новосибирске затопило

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