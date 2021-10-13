Губернатор Новосибирской области рассказал, каких ограничений удалось избежать

Оперативный штаб отказался от некоторых ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Новосибирской области приняли не все ограничения, которые предлагал ввести Роспотребнадзор. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции 13 октября.

— Оперативный штаб не поддержал предложения Роспотребнадзора по ужесточению ограничений по наполняемости залов до 30%, сокращение времени работы заведений общепита и ограничения на работу в некоторых сферах бизнеса, — сообщил губернатор Новосибирской области.

Кроме этого, власти не стали вводить систему доступа по QR-кодам в кафе и рестораны, как это сделали в других регионах.

Напомним, сейчас ограничения по заполняемости залов — 50%. Губернатор предположил, что после введение QR-кодов зрительные залы смогут заполнять на 75% или даже 100%.

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