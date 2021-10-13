QR-коды, введенные в Новосибирской области, могут увеличить заполняемость залов до 100% Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области с 25 октября 2021 года начнут действовать QR-коды. Они, в свою очередь, поспособствуют увеличению заполняемости залов кинотеатров и театров. Об этом на пресс-конференции в среду, 13 октября, заявил губернатор Андрей Травников.

— После внедрения QR-кодов возможно будет принято решение об увеличении доли заполненных мест в залах до 75% или 100%. Сейчас же пока что действует ограничение в 50%, — сказал глава региона.

Напомним, о введении в регионе QR-кодов и обязательной вакцинации стало известно во вторник, 12 октября. Власти приняли решение о новых мерах, опираясь на неблагоприятную коронавирусную обстановку в Новосибирской области. В Роспотребнадзоре также назвали категории граждан, которым предстоит пройти обязательную вакцинацию.

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