Обязательная вакцинация в Новосибирске: кому нужно поставить прививку, а кому – нет

Первый компонент вакцины нужно поставить до 21 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что обязательная вакцинация в Новосибирске началась, стало известно после того, как было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача по Новосибирской области Александра Щербатова.

Согласно постановлению о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельные категории граждан в Новосибирской области, если не поставят первый компонент вакцины до 21 ноября, а второй - до 21 декабря, будут отстранены от работы или перейдут на дистанционный режим.

Однако не всем нужно спешить на прививку: юрист Константин Зиновьев объяснил, на кого обязательная вакцинация не распространяется:

- В соответствии со временными Методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину не нужно ставить тем, кто:

1. Уже ранее прошел вакцинацию.

2. Только переболел коронавирусом с официально подтвержденным диагнозом: таким пациентам на Госуслугах приходят QR- код и обозначается дата, когда человеку нужно прийти на вакцинацию (примерно через полгода).

3. Имеет противоказания к привике (к примеру, человек не переносит компоненты вакцины или у него есть тяжелые хронические заболевания).

КОНКРЕТНО

Для кого обязательна вакцинация?

Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Вот работникам каких сфер нужно идти на привику:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; -транспорта общего пользования, такси;

- социальной защиты и социального обслуживания населения; -жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов; -детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; -театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

- госслужащим

Постановлению о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области.

Постановлению о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области.