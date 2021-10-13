Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 16:52

Тарифы на отопление и горячую воду в Новосибирске в 2022 году: насколько увеличатся, когда начнут действовать

Тарифы на отопление и горячую воду в Новосибирске в 2022 году увеличатся в два раза
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тариф начнет расти этим летом. Фото: Валерий ПАНОВ

Тариф начнет расти этим летом. Фото: Валерий ПАНОВ

В Новосибирске планируют поднять тариф на отопление. Такую информацию сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения и переход на расчет тарифа за отопление методом альтернативной котельной позволит за десять лет дополнительно привлечь в бюджет Новосибирска порядка 15 миллиардов рублей, которые будут направлены на перекладку тепловых сетей. Мэрия Новосибирска и «Сибирская генерирующая компания» намерены подписать совместное обращение к губернатору об отнесении города к этой зоне, — пишет интернет-издание.

На сегодняшний день тариф составляет 1505 рублей за гигакалорию. Однако, с 1 июля 2022 года он поднимется. К 2032 году тариф должен составлен 2423 рубля.