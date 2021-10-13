Прививку от коронавируса обязаны поставить 272 тысячи жителей Новосибирской области

Первую дозу вакцины нужно поставить до 21 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательную вакцинацию предстоит пройти 272 тысячам жителей Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Глава Новосибирской области напомнил, что обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, фитнес-клубов, транспорта, ЖКХ и других. Кроме того, в обязательном порядке прививку необходимо поставить государственным служащим.

Андрей Травников также заверил, что дефицита вакцины в связи с этим не возникнет, а значит привиться смогут все желающие.

Напомним, сибирякам, которые должны пройти обязательную вакцинацию, первую дозу вакцины нужно поставить до 21 ноября.

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