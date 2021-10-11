Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 октября 2021 года: из-за роста заболеваемости ужесточат ограничения

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 12 октября 2021 года, увы, не радуют: за прошедшие сутки в регионе заболели 174 человека, 15 пациентов не смогли спасти врачи.

СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ ЗАБОЛЕВШИХ

На прошедшей неделе был достигнут новый антирекорд: 6, 9 и 11 октября за сутки коронавирусом заболевали на 15 человек больше, чем в среднем за последние дни.

Статистика заболеваемости и смертности по коронавирусу. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ОТ КОВИДА УМЕРЛА НОВОРОЖДЕННАЯ МАЛЫШКА

Ковид добрался и до самых маленьких. 7 октября оперативный штаб сообщил, что от коонавируса умерла девочка, которой не было еще и месяца.

ОГРАНИЧЕНИЯ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ

В регионе третью неделю подряд идет прирост по темпам заболеваемости Covid-19. В связи с этим правительство Новосибирской области планируют ужесточить коронавирусные ограничения.

МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА

Биолог Евгений Кунин, который сейчас живет в Америке, отметил, что вирус может продолжать мутацию, порождая новые штаммы. Ученые пытаются смоделировать и предугадать, как изменится вирус в ближайшем будущем.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 174 человека

Количество пациентов в реанимации: 288 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.