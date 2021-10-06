Новый рекорд: в Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 15 человек

Заболеваемость тоже выросла до 182 человек за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Такого еще не было: в Новосибирской области возросла смертность от ковида. За последние сутки зафиксировали смерть 15 человек.

— Умерли восемь мужчин в возрасте 27 лет и 29 ,59, 67, 67, 68, 71 и 73 года и семь женщин в возрасте 55, 57, 63, 68, 75, 81 и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 059 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 182 человек, с выздоровлением выписали 131 пациент.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 568 случаев коронавируса, в том числе у 5 512 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 024 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 128 пациентов, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации находятся 244 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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