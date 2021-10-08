Американский биолог рассказал о возможности мутации коронавируса

Вирус не создан для того, чтобы убивать. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске провел телемост из Америки биолог Евгений Кунин. Он является ведущим научным сотрудником Национального центра биотехнологической информации США, Национальной медицинской библиотеки, Национальных ведомств здравоохранения, членом национальной академии наук. Во время форума OpenBio корреспонденту КП-Новосибирск удалось поговорить с ученым о природе вирусов и о том, чего еще ждать человечеству от «короля» сегодняшних сенсаций — коронавируса.

«НЕ СОЗДАН ДЛЯ УБИЙСТВА»

— Евгений Викторович, понятно, что главная цель вируса — не уничтожать все на своем пути. В то же время, попадая в клетку человека, он начинает паразитировать. Можно ли тогда предположить, что у вируса есть определенный интеллект?

— Вирусы эволюционировали не для того, чтобы убивать хозяина. Вирусы разные, у них разные стратегии поведения. Под словом «стратегия» я не имею в виду интеллект и прочее. Цель вирусов — максимальное размножение. Для того чтобы делать это эффективно, им нужно менять хозяев. Вирусу незачем убивать, ему все равно.

— Евгений Викторович, вам, как известному биологу и вирусологу, какой вирус более симпатичен с точки зрения эволюции, его развития, воздействия на человечество, приспосабливаемости?

— Симпатичен? Странная характеристика. Мир вирусов очень велик и чрезвычайно разнообразен. Мне интересно изучать вирусы, заражающие археи (одноклеточные организмы. — Ред.), многие из которых живут в очень экстремальных условиях. У этих организмов разные вирусы, которые состоят из непонятных белков. Меня интересует их эволюционный процесс. Также люблю изучать бактериофаги (вирусы, поражающие бактериальные клетки. — Ред.). Например, те, которые населяют наш собственный кишечник.

ЗАРАЗНЫ ЛИ РАСТЕНИЯ?

— Евгений Викторович, можно ли предсказать появление новых вирусов, которые будут смертельно опасны для человека? Откуда они могут к нам прийти?

— Нет, мы пока не можем этого сделать. У нас недостаточно информации для подобных прогнозов. Тех работ по мониторингу вирусов в природе, которые ведутся, недостаточно, как и наших знаний о том, что отвечает за патогенность вирусов. Также у нас очень мало примеров патогенных вирусов, чтобы мы имели о них полное представление.

— Самая распространенная версия о появлении COVID-19 — передача от летучих мышей. Человек цепляет новые болячки от животных. А возможно ли, что опасный вирус мы когда-нибудь подхватим от растений?

— Нет, невозможно. Никакой растительный вирус не размножается в человеческих клетках. Но всегда есть исключения. К примеру, в нашем кишечнике обнаружена большая концентрация растительных вирусов. Например, вы покупаете в супермаркете сладкий перец, а в нем большое количество вирусов, которые попадают в кишечник. Только никаких реакций они не вызывают.

— Еще один гуляющий сегодня на просторах Сети миф, придуманный военными журналистами: якобы на войне вирусов нет. Например, когда шли военные действия в Сирии или Карабахе, по всему миру гулял коронавирус, но в указанных странах пандемию не объявляли.

— В тему не погружался, но для меня это звучит как миф. Одно из самых простых объяснений: в таких условиях обращают мало внимания на нелетальные заболевания.

«ДЕЛЬТА» — ВЕРХУШКА КОРОНАВИРУСА?

— Существует точка зрения, что локализация и низкая распространяемость ближневосточного респираторного синдрома, прародителя современной «короны», привели к сворачиванию разработки лекарств и вакцин от возможной коронавирусной инфекции. Если бы такие исследования получали государственную поддержку, то мы могли бы подойти к этой пандемии более подготовленными. Как думаете, человечество упустило тот шанс?

— Я не специалист по международным программам или исследованиям. Могу только сказать, что эти исследования не то чтобы были свернуты, они, скорее, не были толком развернуты. С моей точки зрения, это плохо. Ведь ранее уже были выявлены несколько патогенных для человека коронавирусов, они вызывали атипичную пневмонию (2003 год) и ближневосточный респираторный синдром (2012 год). Уже тогда было понятно, что существует риск появления и других коронавирусов. Сложности в таком предсказании не было. Теперь мы понимаем, что нам была предоставлена возможность для подробного изучения вируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.