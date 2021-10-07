В Новосибирской области от коронавируса умерла новорожденная девочка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области от коронавируса умерла новорожденная девочка. Об этом сообщили в областном оперштабе утром в четверг, 7 октября.

— За прошедшие сутки в регионе от ковида умерли еще 14 человек: 7 мужчин, 6 женщин и девочка, которой еще не исполнился один месяц, — пояснили в оперштабе. — Всего в регионе с момента начала пандемии COVID-19 скончались 3073 человек.

Всего в регионе коронавирус диагностировали у 64 758 человек. Сейчас в инфекционных стационарах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 193 пациента, в том числе 37 детей. В реанимации находятся 255 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребенок. Мама малыша уверяла, что он умер после перенесенной коронавирусной инфекции, в результате которой на 60% были поражены легкие. В подтверждение своих слов она приложила свидетельство о смерти малыша, где указана причина смерти ребенка. Однако в областном минздраве тогда отметили, что точную причину смерти ребенка установит только патологоанатомическая экспертиза.

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