«Вирус уничтожил легкие»: в Новосибирске умерла двухмесячная девочка, болевшая коронавирусом

Малышу всего было два месяца. Фото: Архив «КП»
В Новосибирске в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребенок. По словам матери малыша, он умер в результате коронавирусной инфекции, в результате которой на 60% были поражены легкие. В подтверждение своих слов она приложила свидетельство о смерти малыша, где указана причина смерти ребенка.
— Мой двухмесячный ребенок неделю провел в этой больнице под ИВЛ. Когда поступили в больницу у него было 60% поражение легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония была. COVID-19 положительный. А везде пишут, что смертельных случаев среди детей не было, — рассказала мама ребенка в группе «Инцидент Новосибирск».
В областном Минздраве смерть ребенка подтвердили, но уточнили, что точную причину смерти ребенка установит экспертиза.
— Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней, — сообщили в ведомстве.
Минздрав выразил соболезнования родителям и родственникам ребенка.
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