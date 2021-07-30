«Вирус уничтожил легкие»: в Новосибирске умерла двухмесячная девочка, болевшая коронавирусом

Малышу всего было два месяца. Фото: Архив «КП»

В Новосибирске в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребенок. По словам матери малыша, он умер в результате коронавирусной инфекции, в результате которой на 60% были поражены легкие. В подтверждение своих слов она приложила свидетельство о смерти малыша, где указана причина смерти ребенка.

— Мой двухмесячный ребенок неделю провел в этой больнице под ИВЛ. Когда поступили в больницу у него было 60% поражение легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония была. COVID-19 положительный. А везде пишут, что смертельных случаев среди детей не было, — рассказала мама ребенка в группе «Инцидент Новосибирск».

В областном Минздраве смерть ребенка подтвердили, но уточнили, что точную причину смерти ребенка установит экспертиза.

— Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней, — сообщили в ведомстве.

Минздрав выразил соболезнования родителям и родственникам ребенка.

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