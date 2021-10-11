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Здоровье11 октября 2021 11:00

В Новосибирской области планируют ужесточить коронавирусные ограничения

Об это сообщили на оперативном совещании
Мария ГРИГОРЯН
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Решение о ужесточении ограничений будет рассмотрено завтра

Решение о ужесточении ограничений будет рассмотрено завтра

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске планируют ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил руководитель управления регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— В регионе третью неделю подряд идет прирост по темпам заболеваемости Covid-19, и в целом прогноз по распространению инфекции в регионе неутешительный. Коэффициент распространения коронавируса уже превысил единицу, — цитирует слова Щербатова «Ведомости Законодательного Собрания».

Кроме того, на совещании был отмечен рост заболевания ОРВИ. Роспотребнадзор призывает губернатора области ужесточить ограничения. Решение об этом будет рассмотрено во вторник, 12 октября, на совещании у главы региона.

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