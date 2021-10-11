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Общество11 октября 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 11 октября 2021 года: сибирячку жестоко избил бывший муж, школьник проткнул однокласснице глаз линейкой

Рассказываем последние новости Новосибирска на 11 октября 2021 года
Галина СИМОНОВА
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Сибирячку жестоко избил бывший муж, школьник проткнул однокласснице глаз линейкой.

Сибирячку жестоко избил бывший муж, школьник проткнул однокласснице глаз линейкой.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.

СИБИРЯЧКУ ЖЕСТОКО ИЗБИЛ БЫВШИЙ МУЖ

Сибирячка заявила в полицию на бывшего мужа. 35-летняя женщина утверждает, что супруг запер ее дома, заставил раздеться догола, избивал несколько часов, угрожал ей и грозил расправиться с детьми. Последствия произошедшего сибирячка засняла на видео, сейчас в деталях произошедшего разбирается полиция, по данному факту проводится проверка.

ШКОЛЬНИК ПРОТКНУЛ ОДНОКЛАССНИЦЕ ГЛАЗ ЛИНЕЙКОЙ

В Новосибирске семиклассник проткнул однокласснице глаз линейкой-треугольником. ЧП случилось в одной из школ Кировского районе еще в конце сентября: ссора между детьми закончилась для девочки попаданием в больницу, где ей сделали операцию. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, проверку проводит областной Следственный комитет.

В МИНОБРЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЖАЛОБЫ РОДИТЕЛЕЙ НА «ТРЕТЬЮ СМЕНУ»

Родители новосибирских школьников пожаловались на так называемую «третью смену», которая появилась в некоторых учебных учреждениях города в этом учебном году. Сибиряки утверждают, что уроки у детей, иной раз, заканчиваются в районе семи часов вечера, а делать домашнее задание школьникам приходится практически ночью. В областном минобре, в свою очередь, пояснили, что как таковой «третьей смены» в новосибирских школах введено не было. Однако в некоторых учебных заведение расписание второй смены действительно могло быть немного сдвинуто по сравнению с привычным в связи с коронавирусными ограничениями: чтобы была возможность развести потоки учащихся.

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