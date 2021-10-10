Следователи проверят новосибирскую школу, где мальчик проткнул однокласснице глаз линейкой

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске семиклассник выбил однокласснице глаз линейкой.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске семиклассник проткнул однокласснице глаз линейкой. Напомним, ЧП случилось в одной из школ Кировского районе еще в конце сентября: ссора между детьми закончилась для девочки попаданием в больницу.
— Выявлена информация о том, что должностные лица учебного заведения не предприняли должных мер на жалобы родителей учеников о неправомерных действиях учащихся, что в последующем привело к причинению телесных повреждений несовершеннолетней другим учеником, — пояснили в областном Следственном комитете.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.
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