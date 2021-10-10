Следователи проверят новосибирскую школу, где мальчик проткнул однокласснице глаз линейкой

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске семиклассник выбил однокласснице глаз линейкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске семиклассник проткнул однокласснице глаз линейкой. Напомним, ЧП случилось в одной из школ Кировского районе еще в конце сентября: ссора между детьми закончилась для девочки попаданием в больницу.

— Выявлена информация о том, что должностные лица учебного заведения не предприняли должных мер на жалобы родителей учеников о неправомерных действиях учащихся, что в последующем привело к причинению телесных повреждений несовершеннолетней другим учеником, — пояснили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский школьник проткнул однокласснице глаз линейкой

Девочке пришлось проводить операцию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.