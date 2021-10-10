Новосибирский школьник проткнул однокласснице глаз линейкой

В Новосибирске школьник ударил одноклассницу в глаз линейкой-треугольником.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске школьник ударил одноклассницу в глаз линейкой-треугольником. ЧП случилось в одной из школ Кировского района еще в конце сентября. Девочка попала в больницу — травма оказалась настолько серьезной, что пришлось проводить операцию. А в произошедшем сейчас разбираются правоохранители.
— В отдел полиции поступило заявление по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней девочке в ходе конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас девочке необходимо будет пройти судмедэкспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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