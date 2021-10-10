В областном минобре прокомментировали жалобы родителей новосибирских школьников на «третью смену»

Родители новосибирских школьников пожаловались на так называемую «третью смену». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители новосибирских школьников пожаловались на так называемую «третью смену», которая появилась в некоторых учебных учреждениях города в этом учебном году. Сибиряки утверждают, что уроки у детей, иной раз, заканчиваются в районе семи часов вечера, а делать домашнее задание школьникам приходится практически ночью.

В областном минобре, в свою очередь, пояснили, что как таковой «третьей смены» в новосибирских школах введено не было. Однако в некоторых учебных заведение расписание второй смены действительно могло быть немного сдвинуто по сравнению с привычным.

— Расписание второй смены у нас в некоторых школах сдвинуто еще с прошлого года в связи с коронавирусными ограничениями. Это делается, чтобы была возможность развести потоки детей. Особая необходимость в таких мерах есть в школах, где большое количество учащихся, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В областном минобре также отметили, что проверят жалобы родителей на школьное расписание. КП-Новосибирск отправила запрос в министерство образования Новосибирской области, чтобы разобраться в случившемся.

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