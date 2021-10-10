«Раздел догола, ударил ножницами»: сибирячку жестоко избил бывший муж

Сибирячка пожаловалась в полицию на многочасовые истязания от собственного мужа. Фото: Кадр из видео

Сибирячка пожаловалась в полицию на многочасовые истязания от собственного мужа. 35-летняя женщина утверждает, что супруг запер ее дома, заставил раздеться догола, избивал и угрожал ей и детям. Сейчас в деталях произошедшего разбираются правоохранители, а КП-Новосибирск пообщалась со знакомой семьи, чтобы узнать, что же произошло там на самом деле.

— Случилось это все еще в середине сентября. По сути, они уже бывшие муж и жена, поскольку развелись в августе, в браке лет 11 были, наверное. Но вот так получилось, что тут опять вместе оказались. Там вроде бы числа 11 вечером ссора случилась у них из-за какого-то сообщение в WhatsApp, он вспылил, накинулся на нее, заставил раздеться, начал сильно бить, угрожать. Когда она попыталась уйти, отобрал у нее ключи и телефон, а потом запер дома, — рассказала КП-Новосибирск знакомая супругов. — Он ее бил руками и ногами по голове и телу, за волосы хватал. Потом еще вроде ножницами ее ударил, и иглой пытался вену проткнуть, якобы чтобы все подумали, что она употребляет что-то… Так сильно ее в грудь ударил, что ребра сломал. В итоге это длилось еще полночи, а дома она с ним запертая просидела до утра.

У пары есть трое детей (Двое сыновей 7 и 5 лет и 3-летняя дочь) — к счастью их в тот злополучный вечер дома не было — они гостили у брата женщины. Но на следующий день они должны были вернуться к родителям.

— Уже на следующий день после всего этого кошмара, он какое-то время он вел себя нормально при детях, а потом на него опять что-то нашло, он поднялся к жене, и давай ей говорить, мол, вот он сейчас «детям головы открутит, она повесится, а он сам потом тоже с собой покончит», — рассказывает знакомая семьи. — Вообще, у нее есть такая мысль, что он начал что-то употреблять, потому что часто стал себя неадекватно. Ну, в тот день он, слава богу, просто спать лег.

В итоге, когда на следующий день мужчина ушел на работу, сибирячка отправилась снимать побои и написала заявление в полицию. А потом вместе с детьми переехала на какое-то время к своим родителям.

В областном МВД подтвердили факт поступления заявления от сибирячки и сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

— Все обстоятельство случившегося выясняются, по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в полиции.

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