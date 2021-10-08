Криминальные новости Новосибирска за неделю: лидер секты «Ашрам Шамбалы»* вышел на свободу, убийцу Карины Залесовой не выпустят по УДО

Освобождение лидера запрещенной секты стало главной новостью мира криминала.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи преступлений в городе.
УБИЙЦУ КАРИНЫ ЗАЛЕСОВОЙ ВМЕСТО УДО ПОСАДИЛИ В КАМЕРУ ЗА 35 НАРУШЕНИЙ
22-летний Марк Коньков, 6 лет назад осужденный за убийство своей подруги, не сможет выйти из колонии по УДО. Он злостно нарушал режим, уклонялся от работ по благоустройству колонии и выполнения разовых поручений. В начале срока он даже смастерил огнестрельное оружие.
СУДЯТ ДРУЗЕЙ ПАРНЯ, СЛУЧАЙНО ЗАСТРЕЛЕННОГО ГАИШНИКОМ
В суде начали рассматривать уголовное дело друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, погибшего от случайного выстрела полицейского в Мошково. Напомним, трое парней ехали в тонированной машине,А когда их пытались остановить сострудник ГИБДД, прибавили газу. В итоге завязалась потасовка, парень оказался смертельно ранен.
ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ ЛИДЕР СЕКТЫ «АШРАМ ШАМБАЛЫ»* КОНСТАНТИН РУДНЕВ В НОВОСИБИРСКЕ
«Секс-гуру» провел в заключении 11 лет. Пока Константин Руднев сидел в тюрьме, его ученики стали осваивать и другие страны. Кое-кто успешно обосновался в Казахстане.
*Запрещенная на территории РФ религиозная организация.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер