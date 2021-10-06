Глава секс-секты «Ашрам Шамбалы»* вышел на свободу

Константин Руднев провел в колонии строгого режима 11 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пришелец с Сириуса (так Константин Руднев называл себя перед адептами) покинул стены колонии в конце сентября. Известный на всю страну духовный лидер запрещенной в России оккультной организации «Ашрам Шамбалы»* получил возможность начать новую, далекую от криминала жизнь.

— Руднев вышел на свободу, отбыв свой срок от начала до конца, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Приговор был вынесен в 2013 году. Его осудили сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса: за создание религиозного объединения, за насильственные действия сексуального характера и сбыт наркотиков.

Находясь за решеткой, заключенный пытался добиться условно-досрочного освобождения, но в апреле 2018 года Дзержинский районный суд не удовлетворил прошение лидера секты. Основной причиной стало то, что родственники пострадавших от действий Руднева адептов сообщили, что он не выплатил им ни копейки моральной компенсации по решению суда. Примерным поведением в тюрьме сибиряк тоже не отличался. Он постоянно стоял на контроле как склонный к побегу и нарушал внутренний режим и распорядок в колонии.

Напомним, бывший студент машиностроительного техникума Константин Руднев около 30 лет назад объявил себя мессией, который послан на Землю для спасения людей. Правоохранители несколько раз пытались привлечь сибиряка к ответственности, но только в 2010 году его удалось задержать и предъявить обвинения. Сеть опасной деструктивной организации распространилась по всей России. Это сотни пострадавших людей и поломанных судеб.

— Вероятно, что филиалы этой секты до сих пор где-то существуют. Не исключено, что оказавшийся на свободе бывший лидер снова примется за старое, — добавил источник.

*Запрещенная на территории РФ религиозная организация.

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