Последние новости Новосибирска на 6 октября 2021 года: парня избили из-за долгов, мэрия купят гирлянды за 3,5 миллиона рублей

Сообщаем главные новости на 6 октября.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 октября 2021 года в нашей подборке: читайте обо всех самых важных событиях в регионе в нашей подборке.

СТРЕЛЬБА НА ГОРСКОМ

На Горском жилмассиве в Новосибирске толпа избила парня и пыталась его похитить, один из нападавших выстрелил в сибиряка. Очевидцы сняли потасовку на видео: по их словам, сибиряку удалось вырваться и убежать.

СУДЯТ ДРУЗЕЙ ПАРНЯ, СЛУЧАЙНО ЗАСТРЕЛЕННОГО ГАИШНИКОМ

В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, погибшего от случайного выстрела полицейского в Мошково. Напомним, трое парней ехали в тонированной машине,А когда их пытались остановить сострудник ГИБДД, прибавили газу. В итоге завязалась потасовка, парень оказался смертельно ранен.

МЭРИЯ КУПИТ ГИРЛЯНДЫ НА 3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

К Новому году закупят 86 гирлянд: они украсят город от улицы Ядринцевской до Щетинкина, а также участоуот Щетинкина до поворота на Орджоникидзе.

СИБИРЯЧКА ВЫВЕЛА НА ЧИСТУЮ ВОДУ НЕВЕРНОГО ИНОСТРАНЦА

Женщина познакомилась с ухажером на сайте знакомств: кавалер оказался летчиком из Венесуэллы, работающим в Новосибирске. Встретились с ним в ресторане, и мужчина начал осыпать даму комплиментами, да рассказывать про красивую жизнь и как мечтает о семье с русской женщиной. Вот только десятки сообщений, приходящих жениху ночью на телефон, смутили, и она решила устроить ему проверку.

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