Мэрия Новосибирска закупит к Новому году гирлянды на 3,5 миллиона рублей

Гирлянды украсят несколько улиц города
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске к новогоднему сезону украсят город 86 гирляндами стоимостью более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, который и объявил конкурс на поставку и установку украшений.
— Поставка и монтаж гирлянды-перетяжки уличной осуществляется в рамках мероприятий праздничного и светового оформления улиц города Новосибирска к государственным и городским праздникам, предусмотренных муниципальной программой, — говорится в документе.
Также известно, что по заказу они должны быть высоты от 0,5 до 1,3 метра. Новогодние гирлянды будут украшать город от улицы Ядринцевской до Щетинкина, а также отрезок напротив от Щетинкина до поворота на Орджоникидзе. Светодиоды украсят другую сторону дороги до улицы Ядринцевской.
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