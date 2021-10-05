«Таскали его по земле, раздавались выстрелы»: в Новосибирске вооруженная толпа избила парня и пыталась его похитить

Молодой человек истошно кричал о помощи, но тем, кто пытался за него вступиться, пригрозили расправой. Фото: стоп-кадр.

Жители дома № 63 на Горском жилмассиве в Новосибирске стали свидетелями криминальных разборок. Там в понедельник, 4 октября, на парня средь бела дня напала толпа неизвестных. Один из нападавших был вооружен. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсети.

— Раздавались выстрелы, а после нашли на асфальте гильзы, — написали горожане в группе «АСТ-54».

Некоторые не только слышали стрельбу, но и засняли ее на видео. Кадры нападения на молодого человека выложили в Сеть.

На видео агрессивная толпа избивала парня и таскала его по земле. При этом он истошно кричал и молил о помощи. Затем один из нападавших достал оружие и выстрелил.

За парня пытался вступиться прохожий, но ему пригрозили такой же расправой. По словам очевидцев, молодой человек поплатился якобы за то, что забрал у нападавших деньги.

Кроме того, парня пытались похитить. К месту избиения подъехал микроавтобус. Парня схватили и стали затаскивать в салон, он изо всех сил сопротивлялся. Очевидцы уверяют, на защиту новосибирца бросилась девушка, ему в конце концов удалось вырваться и убежать.

Опубликованное видео вызвало шквал негодования у подписчиков. Их возмутило равнодушие зевак, которые предпочли снять избиение на видео, а не вызвать наряд полиции.

— Не дай бог в беду попасть. Не помогут, зато подробно снимут!

— Господи-как страшно! хоть заорись, никто не спасет, но зато на видео сниму!

— Девушка молодец, не побоялась оружия и бросилась спасать парня, не то, что некоторые! — написали подписчики паблика.

Примечательно, что заявлений, а также информации о пострадавших в полицию не поступало. Тем не менее в ГУ МВД по Новосибирской области проводят проверку по факту инцидента.

— Полицейские устанавливают личности участников конфликта, а также все обстоятельства и причины случившегося, — уточнили в пресс-службе полиции.

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