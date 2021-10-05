В Новосибирске у дома на Горском произошел конфликт со стрельбой. Фото: "АСТ-54".

В Ленинском районе Новосибирска, на Горском жилмассиве, неизвестные устроили стрельбу. Об инциденте, случившемся в понедельник, 4 октября, в соцсети рассказали очевидцы.

— У дома №63 на Горском микрорайоне произошел конфликт, после которого на асфальте были замечены гильзы, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции.

— Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы. На месте работали полицейские. По факту случившегося ведется проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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