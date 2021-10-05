«Надя, ой, Катя, я тебя люблю»: сибирячка проверила верность жениха-иностранца с помощью актрисы

Мужчина находит дам сердца на сайте знакомств. Фото: предоставлено Екатериной

Все помнят шоу «Измены» на одном из телеканалов? Три специалиста проверяли мужчин по просьбе их девушек на верность. Такое же шоу устроила и сибирячка, чтобы проверить ухажера-иностранца. Женщина познакомилась с ним на сайте, но спустя время начала подозревать избранника в неверности. Как оказалось, была права… Своим опытом она поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск.

«НАШИ ТАК НЕ УМЕЮТ»

Екатерине* 44 года, живет в Новосибирске, ведет свой бизнес: занимается производством одежды для мужчин и женщин. Из-за ненормированного графика ей некогда искать вторую половинку, поэтому выбрала один из давно известных способов: сайт знакомств. Сама Катя — роскошная стройная брюнетка, парни порой просто боятся к таким подойти, вот и пришлось сибирячке брать инициативу в свои руки.

— Я зарегистрировалась на сайте, мне написал Джон*. Оказалось, что он летчик из Венесуэлы и работает тут, в Новосибирске. Он испытывает вертолеты, живет в гостинице. Всегда мечтал жить в столице Сибири. После недолгой переписки мы договорились о встрече, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Иностранец осыпает дам комплиментами. Фото: предоставлено Екатериной

Первое свидание загорелого Джона и русской красавицы прошло в ресторане. Мужчина подарил даме одну розу и весь вечер осыпал ее комплиментами. Он чуть ли не со слезами на глазах говорил, что мечтает о семье и русской жене.

— Меня подкупила красивая речь, то, как он ухаживал за мной весь вечер: и стул отодвинул, и раздеться помог. Наши мужчины так не умеют, — объясняет сибирячка. — После еще нескольких встреч я оставалась у него в гостинице на ночь. Как я сейчас понимаю, первым звоночком были постоянные ночные SMS ему на телефон. Я спросила, от кого сообщения, он ответил: «Я состою во многих чатах Венесуэлы». Я почему-то успокоилась. Но это выглядело правдоподобно, ведь разница во времени у нас большая.

«ОН ПИСАЛ ЕЙ ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО И МНЕ»

Екатерина с головой ушла в роман с иностранцем. Когда мужчина пожаловался, что мерзнет, а вещи купить не на что, сибирячка подарила ему теплый костюм со своего производства. По его просьбе положила ему 500 рублей на телефон. Потихоньку Катя начала понимать, что встречается не с самым благородным и честным мужчиной. Через три недели встреч дурман влюбленности ослаб.

— Он обещал, что отдаст деньги наличкой. Кстати, в ресторанах я платила за себя сама. Как я поняла, у него тогда было трудное финансовое положение, — уточняет Екатерина. — Я начала подозревать Джона в неверности, когда мы посидели с его другом. Он начал рассказывать, что мой спутник очень безответственный, а сам Джон, показывая мое фото, называл меня Надеждой, а не Катей.

Сибирячка обратилась в агентство, чтобы проверить верность избранника. Фото: предоставлено Екатериной

Сибирячка обратилась в компанию, занимающуюся проверкой мужчин. В роли подсадной утки — актриса. Она написала Джону SMS, сказав, что взяла его номер на стойке в отеле.

Завязалась переписка.

— Я собираюсь купить вина, чтобы мы могли выпить и поговорить после того, как вы поужинаете, — пишет ловелас.

— Можем заказать в ресторане, я люблю белое, — отвечает девушка.

— Да, конечно, но ресторан закрывается в 22.00. Мы можем пойти поговорить в моей комнате. Холод очень сильный, а я не привык к низким температурам, — настаивает венесуэлец.

Все сообщения были показаны заказчице Екатерине.

— Когда я увидела их переписку, была в шоке. Он писал ей все то же самое, что и мне. Встреча состоялась. А их встречу снимал оператор на скрытую камеру, — говорит сибирячка.

Катя наблюдала за всем со стороны. Внутри у нее кипела злость и ненависть. Спустя пару минут она подошла к столику и захотела вылить на горе-избранника суп, но не смогла. Мужчина перехватил руку.

— Джон был в шоке. Он аж пытался спрятать голову в майку. Я пару раз его ударила и ушла вместе с актрисой, а он так и остался сидеть один за столом, — добавляет женщина. — Я решила ему отомстить и выложила эту историю в социальные сети. Пусть другие девушки знают о нем правду.

Иностранец пытался извиниться после проверки. Фото: предоставлено Екатериной

Екатерина расстроилась, что у романа оказался печальный конец. Однако уже успокоилась и уверена, что встретит мужчину своей мечты и будет счастлива.

* Имена изменены.

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