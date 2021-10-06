Секта «Ашрам Шамбалы»* может переехать в Казахстан вместе с освободившимся лидером

Константин Руднев писал книги и снимал видеофильмы для своих последователей. Фото: стоп-кадр с видео.

В Новосибирске на свободу из тюрьмы вышел 54-летний Константин Руднев. Для последователей он секс-гуру, пришелец с Сириуса, а для силовиков —преступник, который втянул в свою секту множество людей и принес горе сотням семей. В 1990-х годах эта секта протянула свои щупальца по всей стране, и только 11 лет назад Рудневу смогли зачитать приговор. Нашлась пострадавшая девушка, которая на суде открыто рассказала про голодовки, групповой секс и прочие ужасы внутри ашрама, а в самой секте — прямо в штанах у ее лидера — нашли наркотики. 11 лет колонии и компенсация родителям (общая сумма — 3,7 миллиона рублей), чьи дети были завербованы Рудневым, — таков был приговор суда. Отчасти он исполнился.

— Руднев отсидел все 11 лет, хотя и пытался выйти по УДО. Но у него, как у осужденного, было 13 взысканий, последнее — в июне 2019 года, то есть примерным поведением не отличался. И он так и не выплатил моральную компенсацию пострадавшим. Поэтому сидел свой срок полностью, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Лжегуру провел за решеткой 11 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

МАРАФОНЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ В ИНСТАГРАМ

Но что же случилось за эти 11 лет, пока лжегуру сидел за решеткой? Его многочисленные приспешники стали создавать все новые и новые ячейки секты. И расползлись по разным городам России, проникли и за рубеж.

— После того как Руднева осудили, все, казалось бы, затихло. Но потом в разных уголках страны и соседних государствах стали активно появляться новые группировки, где главенствовали его ученики. Это организации по разным женским практикам, которые обещают решить все насущные проблемы: вернуть женственность, здоровье, найти мужа. Они проводят различные марафоны женственности, рекламируют себя в Инстаграме. Стали современнее, — сообщила КП-Новосибирск Милена, одна из участниц закрытой группы «Стоп, секта!». — Последователи идут в ногу со временем, даже прикрываются благотворительностью, что якобы помогают старикам, онкобольным и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Хотя по сути наполнение осталось то же самое. Говорят, безумных животных ритуалов, что были раньше, стараются теперь избегать, но выбраться оттуда и осознать, что ты в ловушке, по-прежнему так же сложно.

После того как Верховный суд признал «Ашрам Шамбалы»* запрещенной организацией, никто эту вывеску не использует. Впрочем, и раньше Руднев и компания были не настолько глупы, чтобы заманивать людей в свое логово под истинным брендом. Использовали школы богинь и гейш, а также курсы йоги. Освободившиеся из филиала ада на земле девушки, пройдя все ужасы и оргии «Шамбалы», теперь невооруженным глазом видят признаки секты во многих современных женских практиках, семинарах и тренингах.

— Может, ничего страшного и не было в их занятиях, но надо понимать систему, которая была отработана годами и действует до сих пор. Сперва надо заманить «мышей», так называли новеньких, на йогу или какой-то курс. Они только пришли, еще критичные — и надо, чтобы они прониклись к тебе доверием. Уже потом потихоньку их можно перетягивать на занятия конкретно к наставникам, которые рассказывают о высшей силе и учителях, семинарах и дают информацию о «гуру Рудневе». Вот так постепенно получается готовый адепт, который будет всюду ездить за учителями, работать на них, выполнять все задания и стремиться просветлеть, — описывала процесс КП-Новосибирск одна из бывших сектанток, которая провела в «Ашраме Шамбалы»* 10 лет. — Я даже не знаю, что меня там держало... Нам говорили, что мы тут карму отрабатываем, духовно развиваемся… В итоге я слишком поздно поняла, что меня просто использовали в качестве рабочей и сексуальной силы.

ИЩИТЕ В КАЗАХСТАНЕ

Пока Руднев сидел в тюрьме, его учеников стали осваивать и другие страны. Кое-кто успешно обосновался в Казахстане. Все та же йога, шаманские практики, семинары по женственности, а потом — откровения девушек о том, что их используют как секс-рабынь или просто рабочую силу и заставляют набирать все новых и новых адептов на семинары, выкачивая из них деньги.

— Я не просто знаю это, а сама вербовала в эту секту, не понимая, что творю, — призналась КП-Новосибирск одна из жительниц казахстанского города Щучинска. — Если какие-то родители сейчас ищут своих девочек, то они находятся именно в нашем

Способный ученик Руднева поделился в соцсетях сообщением от подписчика. Фото: соцсети.

городе, это рядом с Кокшетау. Девочки сами не знают, что творят, — ими управляет секта...

Многие родители, чьи дети ушли в секту, так и не смогли их вернуть. Одна из таких драматичных историй связана с адептом Олегом Ивановым из Краснодара. Парень попал в секту еще в начале 2000-х, записавшись на йогу. В течение 14 лет Олега пыталась образумить его мама Валентина Павловна. Она сама в прошлом работник прокуратуры, всю жизнь отдала правоохранительной системе, хорошо знала законы, но перед «Шамбалой» оказалась бессильна, даже когда победила в суде: добилась приговора Рудневу.

— Моя мама умерла 27 лет назад, когда Олегу было 3 годика. У мамы был только один родной брат, которого не стало 4 года назад, а моего отца — 3 года назад. И все эти потери родных людей я пережила одна, без сына. Они любили Олега, очень ждали его, утешали меня: «Повзрослеет — одумается, вернется». Теперь утешать некому: у меня нет ни братьев, ни сестер. Простите за подробности, так тяжко, — писала Валентина Павловна в редакцию КП-Новосибирск.

У нас сохранились десятки писем, в которых одинокая женщина все время спрашивает: «Есть ли какие-то новости про Олега?»

— А моему Олегу 28 июня исполнится 33 года, и он по-прежнему в секте. Много лет без отдыха, без семьи, здоровье слабое. Кроме меня, он никому не нужен. Что с ним будет без меня? Не забывайте о нем, пожалуйста. Благодарю Вас за то, что всегда поддерживали меня. Ваша В. П., — это было последнее письмо, пришедшее в редакцию в 2017 году.

На фоне стресса и бесконечных переживаний у женщины развилось онкологическое заболевание. Перед ее смертью Олег все-таки приехал в родной дом и увидел мать. Говорят, убедил ее в том, что вышел из секты и теперь начинает новую жизнь. Преисполненная радости родительница подписала документы на квартиру, отдала сыну все свои сбережения, а он исчез. Через несколько дней она умерла, поняв, что снова проиграла битву за сына.

Знает ли Олег, что его мамы больше нет на этом свете? В одном из аккаунтов в социальных сетях мужчина недавно написал пост:

— В детстве меня с утра поднимали в садик, потом — в школу. Для меня это было адское мучение, ведь я считал себя совой. Мир грез не отпускал. А мать говорила: «Учись вставать рано, тебе всю жизнь еще на работу ходить». С 9-го класса я начал прогуливать первые уроки и спать по утрам, когда мать шла выполнять свой общественный долг. В институте на первые пары вообще не ходил. А работы со стандартным графиком у меня никогда не было. Мама, оказывается, такое возможно.

Олег продолжает дело своего учителя. Фото: соцсети

Несколько последних лет Иванов живет под чужим именем, позиционирует себя актером и мастером духовных практик. В двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — ведет активную деятельность под вывеской самобытного театра, организует мастер-классы по контактной импровизации. Его видео с ученицами напоминают ритуалы «Шамбалы»: полуголые извивающиеся женские тела, эротичные картинки, мастер-классы по пикапу и щепотка религии. Дело Руднева живет и побеждает.

— Руднев вышел на свободу, но все надеются, что он должен уехать. Скорее всего, в Казахстан, — пояснил КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Что касается Иванова, когда мы слышали о нем в последний раз, он уже занимал какую-то лидерскую должность. И тут ничего не сделаешь… Для семьи горе, а для него... Ему нравится такая жизнь. Он уже не просто рядовой сектант — он поднимается все выше и выше по их иерархии. И вообще, скорее всего, хочет занять место Руднева. И даже смерть матери не смогла это изменить, настолько страшное и опасное это учение.

*Запрещенная на территории РФ религиозная организация.

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