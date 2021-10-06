Убийцу Карины Залесовой вместо УДО посадили в камеру за 35 нарушений

Марк Коньков жестоко расправился с Кариной. Фото: Андрей КОПАЛОВ/соцсети.

Новосибирский мажор позвал в гости девушку, с которой дружил. А когда она приехала, зверски убил. Преступление потрясло город, и это не гипербола. Садист буквально изрезал жертву, заставив мучиться, а потом описывал ее страдания приятелю.

Убийство, совершенное 28 августа 2015 года, прогремело на всю страну не только из-за жестокости. Когда встал вопрос о том, где Марку Конькову находиться до конца следствия, суд определил его под домашний арест. А родители стали продвигать версию, что подростки, мол, договорились свести счеты с жизнью, Карина вроде как сама желала смерти. Цинизм и семьи Коньковых, и районного судьи привели к общественным акциям протеста в Новосибирске и даже других городах.

Коттедж, где произошло преступление. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вскоре подследственного все-таки отправили в СИЗО, а затем вынесли ему приговор: 9 лет лишения свободы. Учитывая возраст Конькова, максимально ему могли дать 10 лет - во время приговора убийца был несовершеннолетним, а в момент преступления даже малолетним. По этой же причине суд возложил обязанность выплачивать компенсацию морального вреда не на самого Марка, а на его родителей. Впрочем, взрослые легко спрятали имущество от нерасторопных судебных приставов, а как только Конькову-младшему стукнуло 18 лет, родители вернули долговые обязательства ему самому. Преступник, кстати, по-прежнему остается должником.

После убийства прошло 6 лет. По закону осужденный мог бы претендовать на УДО. Но вот Конькову оно, похоже, не грозит.

Родители Марка уверяли, что подростки хотели покончить с собой. Фото: соцсети.

- Этот человек всегда находится в поле нашего зрения. Сроки, позволяющие ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение, действительно подошли. Но он не сможет сейчас выйти на свободу, так как он злостный нарушитель, - пояснил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Равиль Исрафилов. - У него 35 взысканий, поощрений нет. Состоит на всех возможных профилактических учетах.

Взыскания Конькова связаны с дисциплиной. Он нарушал режим, уклонялся от работ по благоустройству колонии и выполнения разовых поручений (сотрудники колонии вправе давать их заключенным). В начале срока он отличился особенно - смастерил огнестрельное оружие, с помощью которого пытался свести счеты с жизнью.

Инспекторам колонии приходится жестко контролировать этого заключенного, но тот продолжает нарушать правила. В мае Конькова признали злостным нарушителем и определили для него СУОН - строгие условия отбывания наказания. Впрочем, и после этого Марк не перестал нарушать.

В Новосибирске проходили митинги: горожане требоваль наказать убийцу Карины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

- В августе он был переведен в помещение камерного типа. Фактически это тюремный режим, одни из самых строгих условий содержания, возможных в колонии, - поясняет Равиль Исрафилов.

В начале срока Коньков находился в воспитательной колонии для несовершеннолетних, а теперь содержится в колонии общего режима. Условия в таких местах лишения свободы можно сравнить с условиями жизни в казарме. У осужденных есть общее пространство, возможность досуга, свободное общение между собой. А вот в помещении камерного типа все передвижения ограничены территорией камеры.

В ПКТ Конькова посадили на полгода. В это время он также ограничен в правах на свидания и получение передач. Свидание возможно лишь одно за полгода и только краткосрочное. Посылку либо передачу сможет получить тоже не более одной.

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