Последние новости Новосибирска на 10 октября 2021 года: Роман Власов стал чемпионом мира, бывшая сектантка рассказала о лже-гуру

Роман Власов одолел соперников. Фото: UWW

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

РОМАН ВЛАСОВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО

Борец из Новосибирска в третий раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В решающем поединке оРоман Власов одолел противника из Азербайджана.

ОТКРОВЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ СЕКТЫ «АШРАМ ШАМБАЛЫ»*

Студентка из Краснодара, переехавшая в Новосибирск, больше 10 лет назад попала под влияние лже-гуру Константина Руднева. Женщина рассказала, как она оказалась в секте и через что ей и другим девушкам пришлось пройти.

СИБИРЯК РАНИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОДЖЕГ МАШИНУ

В Новосибирской области автоугонщик пытался уйти от полицейских. В итоге его задержали, но мужчина ранил одного из сотрудников ножом и поджег собственный автомобиль.

ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ УВОЛИЛСЯ

В отделении детской онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий. Произошло это после того, как в отделении умерли несколько больных детей.

*Запрещенная в России религиозная организация.

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