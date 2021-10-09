Новосибирец Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

Новосибирец стал первым, победив соперника из Азербайджана.

Двукратный победитель Олимпийских игр из Новосибирска Роман Власов выиграл золото чемпионата мира по греко-римской борьбе, который прошел в Осло. 31-летний борец одолел соперника из Азербайджана, чемпиона Европы-2020 Санана Сулейманова.

— Победа Власова символична: финал проходил 8 октября, в этот день 150 лет назад родился прославленный русский атлет, шестикратный чемпион мира Иван Максимович Поддубный, 75 лет назад — двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев. У Власова это тоже есть знаменательная дата — 10 лет назад состоялся его дебют на чемпионате мира в Стамбуле, тогда Власов одержал победу над турецким атлетом, двукратным чемпионом мира Сельчуком Чеби, — сообщила пресс-служба новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд»

Также в составе сборной России серебряные медали завоевали чемпион Европы, крымчанин Эмин Сефершаев и Сергей Кутузов, а бронзу — чемпион Европы Адлан Акиев.

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