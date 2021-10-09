В Новосибирской области автоугонщик ранил полицейского и поджег свою машину

Нарушитель пытался уйти от погони. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Днем 9 октября в Барабинске погоня за автомобилем закончилась потасовкой. Пытаясь уйти от преследования, угонщик ранил одного из сотрудников ГИБДД, а потом и вовсе поджег собственное авто. Об этом очевидцы рассказали на странице группы «Инцидент Новосибирск».

— На посту сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который правоохранители «вели» от Новосибирска. Сотрудники автоинспекции проверяли документы, а следователи сзади подрезали авто для задержания, — сообщил подписчик группы.

Сгоревший автомобиль потушили и эвакуировали. Фото: «Инцидент Новосибирск».

После этого, по словам подписчика, водитель протаранил автомобиль ДПС и начал уходить от погони по трассе, разогнавшись до 200 км/ч. Далее он свернул в лес, а затем — в поле, где его и настигла полиция. По предварительной информации, мужчина при задержании ранил одного из полицейских ножом и поджег свой автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что уточняют информацию о произошедшем.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

Смотреть видеосюжет Погоня под Новосибирском закончилась ранением полицейского и сгоревшим автомобилем угонщика

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