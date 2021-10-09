«Иностранцы платили огромные деньги, чтобы гуру снял штаны»: откровения бывшей сектантки «Ашрама Шамбалы»*

У Константина Руднева было много наложниц со всей России. Фото: личный архив героя/ стоп-кадр с видео

Громкая новость об освобождении одного из самых одиозных лидеров псевдорелигиозной организации Константина Руднева всполошила общественность. Известный на всю страну лжегуру, создатель секты «Ашрам Шамбалы»* провел за решеткой 11 лет. Девушки, которые когда-то попали под влияние опасной группировки, а потом давали показания в процессе следствия, теперь волнуются за свою жизнь. Не все сейчас готовы делиться воспоминаниями и открыто общаться с журналистами: кто-то до сих пор посещает психолога и пытается исцелить травмы, многие вообще не хотят вспоминать пережитый кошмар. Но одна из бывших учениц Руднева, которая приехала за ним из Краснодара в Сибирь, все-таки поделилась с журналистом КП-Новосибирск своей откровенной историей.

«МЕНЯ ПРИВЕЛА ПОДРУГА»

Светлана Ромашкина** оказалась в сетях секты в августе 2009-го. Тогда ей было всего 23 года, она училась в университете и жила в Краснодаре. Начиналась ее история практически так же, как и у десятков тысяч подобных жертв: конфликты в семье, разлад с друзьями, финансовые трудности, отсутствие понимающего человека рядом.

Для получения скидки предлагается привести с собой подруг. Фото: предоставлено героем публикации.

— Одна моя подруга посоветовала сходить на йогу, дала адрес центра. Стоит отметить, что подруга на тот момент была уже взрослая, 40-летняя женщина, работала доцентом на кафедре, являлась практикующим стоматологом. Я даже подумать не могла, что тут какой-то подвох. И вот на этих занятиях меня окружили заботой, вниманием, поймали на крючок в мой сложный период жизни. А потом тренер — такая великодушная дама — сказала мне очень нужную тогда фразу: «Мы тебя спасем». Я в тот момент снимала квартиру, училась, денег было мало. И вот на каком-то занятии однажды в процессе ритуала мне сказали, что в квартире, где я живу, под моей кроватью прячется страшная сущность. И наставница предложила мне пожить у нее за меньшую плату, привела в свою семью. Все было основано на доверии, я даже спала в одной кровати с ее сыном-подростком. Это доверие меня и подкупало, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Девушки несколько лет были рабынями и наложницами. Фото: предоставлено героем публикации.

Девушка даже не заметила, как начала проникаться идеями и практиками секты. Сначала добродушная наставница предложила научить ее эротическому массажу, чтобы Света смогла зарабатывать. Правда, за мастер-класс все-таки пришлось заплатить.

— В итоге я практиковала эротический массаж, платила за койко-место в этой квартире, за обучение. Потом в секте заметили, что я хорошо говорю на английском, могу переводить. Так я попала на бизнес-семинар в Сочи, где и познакомилась с Рудневым, — продолжает бывшая сектантка.

В эти годы у «Шамбалы» был самый расцвет. Филиалы плодились по всей стране, нелепая идеология лидера секты, будто вирус, проникала в умы женщин из разных городов, вовлекая их в ряды тоталитарной организации.

Самый главный филиал этого ада на земле находился в Новосибирске. Светлане наговорили комплиментов и внушили, что она теперь претендентка на должность «жрицы». И девушка, поверив в свою исключительность и избранность, согласилась переехать в Сибирь.

ОТКАЗ ОТ СЕМЬИ И СЛУЖЕНИЕ «ПРИШЕЛЬЦУ»

Из родного Краснодара девушка уезжала, запутывая следы. Сначала — поездом до Москвы, из столицы — в Барнаул, а потом уже в Новосибирск.

— Меня убедили оставить в Краснодаре свой мобильный телефон. Он, кстати, был хороший, недешевая модель. Под руководством куратора я написала последнее SMS родителям: «Мама, я уехала в Москву. Нашла парня, у нас все хорошо. Собираюсь замуж. Не переживайте и не ищите». Это сообщение с моего телефона отправляли уже без моего участия, после того как я приехала в Сибирь. Мне выдали обычную звонилку с сим-картой и номером, который никто не знал, — вспоминает Светлана.

Прежде чем заслужить право быть ближе к лидеру, необходимо было пройти через медитационный лагерь под Барнаулом, потом еще через несколько квартир в Новосибирске — якобы только самые достойные попадали на дачу главного или в его дворец. По сути девчонки становились наложницами Руднева. Их тщательно готовили для удовлетворения его потребностей, в том числе сексуальных.

Девушки ходили по дому учителя только в таких нарядах и с ярким макияжем. Фото: предоставлено героем публикации.

— Основное, чему нас учили, — это ублажать его сексуально. «Жрицы» проводили уроки. Это называлось «Искусство брачных покоев», сокращенно — ИБД. По дому валялись всевозможные предметы из секс-шопа, на которых мы учились. «Гуру» был ленивый, поэтому всех невинных девочек лишали девственности заранее. Ну, как лишали… Предлагалось сделать это самостоятельно с помощью морковки. Нас тренировали для ритуала «передачи мудрости от великого». Сам ритуал заключался в том, что три-четыре совершенно нагие девушки с ярким макияжем, даже с боевым раскрасом, во главе со «жрицей» шли в спальню «гуру». Он во время ритуала всегда лежал звездочкой на большой кровати. Голый. «Жрица» садилась у изголовья и отдавала команды, что мы должны делать. У каждой из нас была своя задача... Кстати, на нашем месте хотели бы оказаться многие! Иностранцы вообще платили огромные деньги, чтобы Руднев снял штаны и они могли к нему там, прости Господи, прикоснуться. Кстати, секс был всегда незавершенный и незащищенный. А так как половые связи у нашего «гуру» были беспорядочными, то многие потом лечились от букета венерических заболеваний, — с чувством глубокого отвращения к этим воспоминаниям говорит Светлана.

Она отмечает, что после ритуала в спальне девушек-участниц обычно поощряли. Это были разные вкусности: дорогие конфеты, мороженое, другие сладости. Разрешали даже искупаться в хозяйском бассейне.

Так день за днем протекала жизнь сектанток. Как таковой прибыли наложницы не приносили — они служили только для удовлетворения похоти их учителя.

Вся прибыль от семинаров, ритуалов, сувениров шла в карман главы секты. Фото: предоставлено героем публикации.

Деньги зарабатывали другие адепты. А их было немало. Финансовый поток лился с различных семинаров, тренингов, обрядов, практик, а также от продажи книг, видео с «мудростью гуру» и «волшебной» сувенирной продукции.

Деньги зарабатывали даже на «волшебных» сувенирах. Фото: предоставлено героем публикации.

МАСКИ-ШОУ НА ДАЧЕ

13 лет назад в день задержания Константина Руднева Светлана была вместе с другими девушками на его загородной даче в Плотниково. Вот как она вспоминает происходящее:

— Накануне вечером был очередная тантра «передачи мудрости». Руднев после этого спал на втором этаже, а мы с девочками — на первом. Я проснулась от грохота сверху — казалось, что там постоянно что-то тяжелое падает на пол. Потом спецназовцы в масках спустились и к нам. Всех задержали и увезли в отдел. Но у нас были инструкции на такой случай. Конечно, в тот день никто не заявлял на нашего учителя, все девочки твердили, что находились в коттедже добровольно, без всякого насилия. Мы все были настолько зомбированы, запуганы и морально уничтожены, что вряд ли смогли бы дать нормальные показания. К счастью, заявление на Руднева кто-то все-таки написал.

Константина Руднева задержали в 2010 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Но даже после ареста лидера секты Светлана и многие другие не спешили ее покидать. Какое-то время все адепты, как прежде, держались вместе.

— В 2011 году мне удалось вырваться из секты. В ней происходил раскол, и вот в тот момент я разочаровалась окончательно. Вернулась к родителям. Мне повезло, что они, хоть и искали меня по всему миру и объявляли в розыск, как многих, кто жил у Руднева и служил ему, когда я приехала, на меня не давили. Постепенно я смогла заново почувствовать вкус к жизни и освободиться от кошмаров прошлого. Теперь у меня все хорошо. Многие девочки, освободившиеся от этой зависимости, боятся, что Руднев теперь на свободе и может им отомстить. Я не боюсь. Некоторые люди, которые до сих пор в секте, знают, где я живу, где работаю, но вряд ли они представляют реальную угрозу. Все самое страшное уже позади, — считает Светлана.

Теперь секта прикрывается семинарами по женским практикам. Фото: предоставлено героем публикации.

«ШАМБОЛА 2.0»

Бывшие «жрицы» и наложницы уверены, что дело Руднева до сих пор живет. Только теперь наученные горьким опытом лидеры секты маскируются под женские практики, проповедуют в социальных сетях, собирают семинары, бессовестно прикрываются благотворительностью.

Организация якобы занимается благотворительностью. Фото: предоставлено героем публикации.

Не пустует и так называемый дворец Руднева в Новосибирске. Расположен он в пригороде, на отшибе, подальше от посторонних глаз. Двухэтажный дом обнесен забором, на воротах нет звонка, а двор охраняет злая собака. Достучаться невозможно. В ответ — тишина.

Один из соседей, живущих поблизости, рассказал КП-Новосибирск, что особняк вовсе не заброшен, там живут люди.

Соседи утверждают, что за забором в особняке по-прежнему живут девушки. Фото: Дмитрий КАБАНОВ

— Видел, что оттуда девушки выходят, по несколько человек. За продуктами обычно только одна бегает, а девчата во дворе постоянно работают, снег с крыши сбрасывают, подметают, траву косят. Замечал, что у них какие-то ритуалы ночные, сборища. Однажды видел, как выпускали в небо воздушные бумажные фонарики со свечками. Мы подозреваем, что за этим забором что-то незаконное, бизнес там какой-то подпольный. И да, девушек там много… На секту похоже, — поделился своими наблюдениями мужчина.

Освободившегося Константина Руднева здесь пока не видели. У лжегуру, по словам его учениц, великое множество недвижимости не только в Новосибирске, но и в других городах. Где он находится в данный момент, неизвестно.

* Запрещенная судом на территории РФ религиозная организация.

* * Имя героини изменено по ее просьбе.

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