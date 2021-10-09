В Новосибирске завотделением онкогематологии уволился после гибели детей

В Новосибирске уволился завотделением онкогематологии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске уволился завотделением онкогематологии Карен Хакисян после того, как в больнице Краснообска умерли несколько детей. Информацию об этом подтвердили в минздраве Новосибирской области.

— Карен Хакисян уволился по собственному желанию. Сейчас исполняет обязанности заведующей отделением детской онкологии и гематологии детский онколог и гематолог Ксения Гостева — подтвердили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном минздраве.

Напомним, ранее родители нескольких больных детей сообщили о том, что их ребятишки умерли не от рака, а от инфекции, распространившейся по больнице. После этого детское отделение гематологии и онкологии в Краснообской больнице закрылось на ремонт.

На этой неделе в Новосибирске работала делегация из центра Рогачева. Представители центра хотят, чтобы отделение детской онкогематологии осталось в областной больнице — для него спроектируют новый корпус.

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