Последние новости Новосибирска на 9 октября 2021 года: пропавший сибиряк оказался в СИЗО, домогательства в автошколе

Сообщаем главные новости на 9 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ/предоставлено Миланой
Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 октября 2021 года: о том, что произошло в регионе, вы узнаете в нашем материале.
ПРОПАВШИЙ СИБИРЯК ОКАЗАЛСЯ В СИЗО
Новосибирец на «Кадиллаке», уехавший с женой и дочками, теперь находится в СИЗО. Выяснилось, что 29-летний Александр Фреюк скрывался от больших долгов на юге страны, куда и сбежал с семьей.
СИБИРЯЧКА ОБВИНИЛА АВТОИНСТРУКТОРА В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ.
По ее словам, мужчина лез ей под нижнее белье и отпускал пошлые шутки. Женщина решила написать на него заявление в полицию.
МАЛЬЧИК УГРОЖАЛ ПИСТОЛЕТОМ, ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО ШКОЛЕ
Все это он снял на видео и выложил в «ТикТок». Сейчас с подростком разбираются правоохранители и сама школа.
МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА
Биолог Евгений Кунин, который сейчас живет в Америке, отметил, что вирус может продолжать мутацию, порождая новые штаммы. Ученые пытаются смоделировать и предугадать, как изменится вирус в ближайшем будущем
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