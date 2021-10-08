Сибиряк, пропавший с семьей на «Кадиллаке», находится в СИЗО

Семья с двумя детьми пропала в конце 2020 года. Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавший с женой и дочками новосибирец на «Кадиллаке» находится в СИЗО. 29-летний Александр Фреюк скрывался от больших долгов на юге страны, куда направился с семьей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 5 июня 2021 года ранее заявленный в розыск гражданин был задержан в г. Сочи Краснодарского края по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет 840 тысяч рублей, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Сейчас дело находится на стадии расследования. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства, сибиряк будет находиться в СИЗО.

Напомним, в декабре 2020 года глава семейства Александр Фреюк арендовал черный «Кадиллак», а через неделю семья и машина исчезли. Исчезновение семьи вызвало большой резонанс. Пропавшие ничего никому не сказали и покинули город, а телефоны их были недоступны. Машину, на которой Александр пропал с семьей, он арендовал у одной компании, а после их исчезновения ее нашли в центре города с другими номерами.

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