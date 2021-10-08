«Залез ко мне под лифчик!»: сибирячка обвинила инструктора автошколы в домогательствах

Инструктора сибирячке назначили в автошколе. Фото: Алексей БУЛАТОВ/предоставлено Миланой

Сибирячка обвинила своего автоинструктора в домогательствах. Об этом она написала на сайте Flamp. «Ваш инструктор лез ко мне под нижнее белье и говорил, что соски выкрутит, раз я ему не даю!» — возмущается женщина. Чем закончился конфликт и что могло стать его причиной? Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«ОН ПОЛЕЗ МНЕ ПОД ЛИФЧИК»

Два года назад Милана* пошла учиться в автошколу. При выборе учебного заведения сибирячка ориентировалась на отзывы друзей и их опыт.

— Эта школа довольно давно работает, да и отзывы о ней были хорошие. Теорию там читали хорошо. Когда дело дошло до автодрома, с первым инструктором мы откатали только треть времени. Потом началась пандемия, — рассказала КП-Новосибирск Милана.

По словам женщины, после пандемии ей пришлось сменить инструктора. Тогда ей назначали Антона*. По словам ученицы, мужчина с первого занятия начал оказывать подопечной знаки внимания.

— Он женат, у него двое детей. При этом он регулярно позволял себе отпускать пошлые шутки в мой адрес. Я старалась не обращать внимания, но это не помогло, — продолжает сибирячка. — В машине не было видеорегистратора. Антон начал ко мне приставать и засовывать руки под лифчик. В ответ я ударила его по рукам и сказала, чтобы он не смел этого делать.

«ХОЧЕШЬ, Я ПЕРЕД ТОБОЙ ИЗВИНЮСЬ?»

Милана написала жалобу на инструктора в администрацию автошколы и хотела забрать деньги за обучение. Женщина вступила в переписку с администратором:

— Я не хочу у вас больше учиться. Инструктор в лифчик и трусы лезет. Еще мог забухать и отменить занятие. Я не могу заставить себя больше к вам ходить.

В автошколе решить проблему не смогли. Фото: предоставлено Миланой

Вот что ответила администратор:

— Я не могу их казнить и не могу отвечать за их поведение. Люди все разные. Хочешь, я перед тобой извинюсь? Мне стыдно за них. Я одна, а их много.

По словам Миланы, деньги за обучение ей не вернули. Женщина хочет написать заявление в полицию и добиться увольнения инструктора из автошколы.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к учредителю автошколы. Он прокомментировал ситуацию:

— Мы проводили служебную проверку. Инструктора допросили, он говорит, что ничего подобного не делал. И видеорегистратор в машине есть, на нем ничего такого не зафиксировано. Вообще, эта женщина прошла курс в 2019 году. Видимо, не смогла сдать экзамены, вот и злится.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что грозит инструктору:

— В данном случае женщина имеет право обратиться с соответствующим заявлением в Следственный комитет, в отношении мужчины будет проведена проверка на предмет наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угроз, иной зависимости потерпевшего лица». По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Если все это будет подтверждено приговором суда, то сибирячке должны вернуть денежные средства. Однако если будет установлено, что Милана сделала ложный донос, то в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ.

* Имена изменены.

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