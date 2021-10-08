Последние новости Новосибирска на 8 октября 2021 года: от коронавируса умерла новорожденная девочка, возле школы нашли человеческие останки

Девочку врачи не смогли спасти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА НОВОРОЖДЕННАЯ ДЕВОЧКА

Оперативный штаб обнародовал печальную новость: от коронавируса умерла девочка, которой еще не исполнился и месяц. Это самый маленький ребенок, умерший от ковида в регионе.

НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ НАШЛИ ОСТАНКИ

Во время строительства стадиона возле школы в Барышево рабочие нашли в земле человеческие кости. В обстоятельствах разбираются следователи.

ПРОКУРАТУРА СДЕЛАЛА ЗАМЕЧАНИЕ СВИНОКОМПЛЕКСУ

Поводом для проверки стали неприятные запахи, которые доносились с комплекса «Кудряшовское» и возмущали местных жителей. Сейчас представление прокурора рассматривают экологи и юристы.

НОВОСИБИРЦЫ ТРИ ДНЯ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ СЧЕТА И ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Проблема возникла из-за сбоев на серверах СГК: не работал не только сайт, но и мобильное приложение.

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