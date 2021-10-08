Последние новости Новосибирска на 8 октября 2021 года: от коронавируса умерла новорожденная девочка, возле школы нашли человеческие останки

Девочку врачи не смогли спасти.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА НОВОРОЖДЕННАЯ ДЕВОЧКА
Оперативный штаб обнародовал печальную новость: от коронавируса умерла девочка, которой еще не исполнился и месяц. Это самый маленький ребенок, умерший от ковида в регионе.
НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ НАШЛИ ОСТАНКИ
Во время строительства стадиона возле школы в Барышево рабочие нашли в земле человеческие кости. В обстоятельствах разбираются следователи.
ПРОКУРАТУРА СДЕЛАЛА ЗАМЕЧАНИЕ СВИНОКОМПЛЕКСУ
Поводом для проверки стали неприятные запахи, которые доносились с комплекса «Кудряшовское» и возмущали местных жителей. Сейчас представление прокурора рассматривают экологи и юристы.
НОВОСИБИРЦЫ ТРИ ДНЯ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ СЧЕТА И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Проблема возникла из-за сбоев на серверах СГК: не работал не только сайт, но и мобильное приложение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер