На территории школы в Новосибирской области нашли человеческие останки

В Новосибирской области на территории школы в селе Барышева нашли человеческие останки.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области на территории школы в селе Барышева нашли человеческие останки. Их обнаружили в среду, 6 октября, во время земляных работ при стройке стадиона. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
Как стало известно КП-Новосибирск, такая пугающая находка может иметь вполне простое объяснение. Поскольку ранее примерно на этой территории располагалось кладбище.
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