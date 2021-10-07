На территории школы в Новосибирской области нашли человеческие останки

В Новосибирской области на территории школы в селе Барышева нашли человеческие останки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области на территории школы в селе Барышева нашли человеческие останки. Их обнаружили в среду, 6 октября, во время земляных работ при стройке стадиона. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Как стало известно КП-Новосибирск, такая пугающая находка может иметь вполне простое объяснение. Поскольку ранее примерно на этой территории располагалось кладбище.

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