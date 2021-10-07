Чтобы меньше пахло: прокуратура сделала замечание новосибирскому свинокомплексу

Такие объекты, как свинокомплекс должны соблюдать особые требования закона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский свинокомплекс делает не все возможное, чтобы уменьшить вредные выбросы. Так можно коротко подытожить выводы прокурорской проверки. О ее результатах рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

- Мы полагаем, что Акционерное общество «Кудряшовское» на объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду не применяет наилучшие доступные технологии, способствующие уменьшению выбросов, - прокомментировал КП-Новосибирск Лямкин. - В этой связи природоохранный прокурор внес руководителю акционерного общества представление об устранении нарушений закона об охране окружающей среды.

Проще говоря, такие объекты, как свинокомплекс должны соблюдать особые требования закона. Их суть – применять самые эффективные технологии, способные уберечь экологию. Так вот, по итогам проверки выходит, что здесь есть недоработка.

При этом Лямкин предупреждает: проверка не говорит, что неприятные запахи над Новосибирском – это исключительная ответственность «Кудряшовского». Фактически прокуратура нашла брешь в исполнении закона, которую юрлицо должно залатать. Развеет ли это неприятное амбре в городе – не известно.

А в самом акционерном обществе и вовсе отрицают связь полученных замечаний с дурными запахами.

- Замечания и предписания, которые мы видим в документах, никак не связаны с запахами в черте города Новосибирска, - прокомментировали КП-Новосибирск в «Кудряшовском». - В представлении прокуратуры речь идет о внедрении на свинокомплексе наилучших допустимых технологий. На предприятии уже используются такие технологии, и постоянно ведется работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов. При этом, предприятие видит свою задачу не только в четком соблюдении требований законодательства, но и в применении технологий, которые фактически снижают воздействие на окружающую среду. Именно такой подход используется для выбора и внедрения решений на уже действующих объектах.

В компании говорят, что представление прокурора сейчас рассматривают экологи и юристы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.