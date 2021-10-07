Новосибирцы третьи сутки не могут оплатить счета за тепло и горячую воду

Сибиряки уже несколько дней не могут оплатить счета за горячую воду и отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На серверах Сибирской генерирующей компании произошел масштабный сбой. Из-за него сибиряки уже несколько дней не могут оплатить счета за горячую воду и отопление.

— Весь день не работает сайт, и нигде нет информации о причинах, — пишет подписчица паблика СГК Вконтакте.

В самой компании ситуацию прокомментировали утром в четверг, 7 октября. Там пояснили, что из-за сбоев не работает не только их официальный сайт и личный кабинет, но и мобильное приложение.

— Наши специалисты уже устраняют неполадки. О времени окончания работ сообщим дополнительно, — пояснили в СГК.

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