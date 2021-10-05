Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 октября 2021 года: растущая заболеваемость, обязательная вакцинация

В Новосибирске пришла четвертая волна коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 октября 2021 года. За прошедшие сутки в регионе заболели 169 человек, выздоровели 124 человека, умерли 12 человек.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЕТ

В Новосибирске выросла заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю выявили 1189 случаев — больше, чем в предыдущую, на 1,6%. Сейчас в больницах находятся 1902 человека, коечный фонд развернут до 2477 коек.

Статистика заболеваемости и смертности от коронавируса. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит предложение об обязательной вакцинации всех жителей региона. Если ее введут,то горожане начнут пользоваться QR-кодами для посещения мероприятий, как в 35 регионах России.

КОВИД ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЗУБЫ…

Список осложнений от коронавируса снова пополнился: у людей теперь после него начинают болеть зубы: возникает кариес, воспаляются десны. В чем причина такого явления, объяснили стоматологи.

…И НА СОСУДЫ

Переболевшие коронавирусом жалуются и на проблемы с ногами — у них возникают боли в суставах, появляется варикоз. Врачи предостерегают: дельта-штамм вируса сильнее разрушает сосуды, поэтому повышается риск инфарктов и инсультов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 169 человек

Количество пациентов в реанимации: 230 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей.

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