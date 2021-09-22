Ковид бьет в зубы: переболевшие коронавирусом жалуются на новое осложнение - кариес

Если в зубах была брешь, то защититься после ковида только чисткой зубов не получится. Фото: Евгения ГУСЕВА

Список осложнений от коронавируса снова пополнился: мало того что у людей после ковида искажаются запахи и цветовосприятие, так зараза, оказывается, ударила еще и по зубам. В чате переболевших «Последствия COVID-19» пациенты, которым пришлось обращаться к стоматологам, делятся своими историями.

- Дожила до 35 лет без проблем с зубами: постоянно проверялась, все было в порядке. А спустя четыре месяца после ковида - кариес сразу на пяти зубах. На одном из них кариозная полость оказалась слишком глубокой, в этом зубе пришлось удалять нервы, - жалуется подписчица Тамара.

- Все очень печально с зубами: чуть ли не на каждом зубе киста, свищ, пульпит, воспаление и кровоточивость десен. Лечение меняют одно на другое, а толку практически нет... Уже три зуба удалили. Боюсь, что такими темпами вообще без зубов останусь. Еще и стоматит замучил, - перечисляет появившиеся проблемы Яна.

Стоматологи подтверждают: ковид бьет по зубам, причем таких обращений становится все больше.

- Сейчас каждый пятый пациент, который пришел к нам за помощью, рассказывает, что проблемы с зубами начались именно после коронавируса, - рассказала КП-Новосибирск Инна Вирабова, президент Международной ассоциации молодых стоматологов. - Еще одно наблюдение: большинство таких пациентов перенесли ковид тяжело.

- С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

- Основная причина - падение иммунитета. Из-за вируса иммунитет сам по себе снижается плюс ко всему те люди, которые болеют в тяжелой форме и оказываются в госпиталях, принимают препараты, которые угнетают иммунитет. И на фоне общего угнетения иммунной системы начинают страдать зубы. То есть если была минимальная брешь, которая не давала о себе знать, то она проявится. К примеру, у человека когда-то был плохо пролечен зуб, была проблема с каналами, которую можно увидеть только на рентгене, но она его не беспокоила. А после коронавируса эта проблема высвечивается. Но без этих лекарств лечение коронавируса невозможно.

Иммунологи новое осложнение от ковида комментируют с осторожностью.

- Пока никаких официальных исследований на этот счет нет, и в своем окружении я с таким не сталкивалась, - говорит Людмила Лусс, заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор. - Сам по себе коронавирус, конечно, не может стать причиной того, что вы лишитесь зубов - не надо мифологизировать. Но то, что вирусная инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым, действительно так.

Как же тогда защититься тем, кто перенес ковид? Вот что рекомендуют врачи.

- Не поленитесь и сходите на прием к стоматологу, чтобы понять, в каком состоянии ваши зубы. Это не тот случай, когда можно заниматься самолечением. Также рекомендую сделать чистку зубов и нанести на них защитные вещества - фтор и кальций. Они помогут защитить здоровые неповрежденные зубы. Нужную дозировку вам назначит врач. А вот надеяться, что защитят пасты, даже профессиональные, не стоит: они сработают лишь в том случае, если в зубах нет бреши. Если она есть - никакая паста не поможет, - объясняет Инна Вирабова.

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