Ковид сбивает с ног: «дельта»-коронавирус разрушает сосуды сильнее, чем все его предшественники

Индийский вариант вируса сильнее поражает ткани, чем его предшественники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Переболевшие коронавирусом все чаще стали жаловаться на крайне неприятное осложнение после ковида - проблемы с ногами. О симптомах они рассказывают в группе «Последствия COVID-19»:

- Поднялся с велосипедом на второй этаж - такое чувство, будто кросс пробежал, ноги «стягивает».

- Который день болит то сустав, то икры, то вся нога, а когда лежишь, возникает ощущение, что кровь кипит. Мажу мазью, пью обезболивающие - не помогает…

- У меня вообще варикозные шишки повылезали, хотя раньше таким не страдала…

Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, почему жалобы пациентов на проблемы с ногами участились.

- Причина - приход нового «дельта»-варианта коронавируса. Тот вирус, с которым мы столкнулись изначально (уханьский вариант), был менее агрессивен. Почему? Потому что ему было сложнее зацепиться за ACE2-рецептор, с помощью которого он проникает в клетку. А мутация у «дельта»-варианта привела не только к изменению конфигурации важного узла на поверхности белка, но и к тому, что он намного быстрее инфицирует клетку. И теперь заражение происходит быстрее, спектр тканей, которые поражает вирус, стал шире, - рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. - Еще из неприятного: во время самой болезни тяжелые состояния развиваются быстрее, и если раньше это происходило за 6 - 8 дней, то теперь за 4 - 5.

Но почему ковид может вызвать варикоз? На этот вопрос ответил Сергей Дробязго, врач-флеболог с 17-летним стажем:

- Вирус активно атакует эндотелий - выстилающую ткань сосудов, причем касается это не только ног. Просто в ногах течение крови замедляется, поэтому именно там много неприятных проявлений.

Вирусолог Александр Чепурнов подчеркивает: «дельта»-вариант поражает эндотелий намного сильнее других вариантов. Страдают все сосуды, поэтому риск инфарктов и инсультов у тех, кто перенес коронавирус, повышается. Особенно высок риск осложнений у тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.

- И не забываем про коагуляционные нарушения (проблемы со свертываемостью крови. - Ред.), которые при коронавирусе были вскрыты практически сразу. Во все курсы лечения входили препараты, препятствующие возникновению тромбов. Но с чем мы сталкиваемся на практике? Из-за высокой стоимости антикоагулянтов многие пациенты, которые после выписки чувствовали себя хорошо, переставали их применять. А делать это категорически запрещено: применять их надо именно столько времени, сколько назначил врач. Кому-то - на короткий срок, кому-то - на полгода, - говорит ученый.

С ним согласен и Сергей Дробязго:

- Если вы переболели коронавирусом в тяжелой форме и заметили, что у вас стали опухать ноги, ни в коем случае не пускайте это на самотек. Это может быть недиагностированный ранее тромбоз, и обязательно надо показаться врачу и сделать УЗИ вен, - предупреждает Сергей Владимирович.

- Но как быть тем, у кого начался варикоз? Многие сразу вспоминают про многочисленные мази…

- И пусть сразу забывают о них: они не сработают, если вены уже поражены, - уверен Сергей Дробязго. - На начальном этапе могут помочь коррекционное белье и препараты, укрепляющие сосуды, - их назначает врач. Если просвета в вене совсем нет и она только мешает ходить, то показана лазерная операция.

К слову, она входит в перечень операций, проводимых по ОМС: для этого нужно обратиться сначала к своему терапевту в поликлинику, затем пройти обследование у флеболога, получить направление на операцию и дождаться квоты. Нужно быть готовым к тому, что это может затянуться на 2 - 3 месяца, так что при появлении неприятных симптомов лучше не затягивать и сразу обращаться к врачу.

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