В Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию от ковида

Вакцинация может стать обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию от Covid-19. Такое предложение рассмотрит региональный оперштаб. К слову, сейчас в 35 регионах страны вакцинация стала обязательной.

— Вопросы введения в области дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции вынесены на рассмотрение регионального оперативного штаба. В частности обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в оперативном штабе региона.

Принятие решении о введении QR-кодов обосновано тем, что благодаря вакцинации можно предотвратить усугубление коронавирусной ситуации в регионе.

Также в оперштабе отметили, что в случае принятия официального решения, о нем сразу же станет известно СМИ и горожанам.

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