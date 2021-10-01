В минздраве Новосибирской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом

В Новосибирской области увеличивается заболеваемость коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области увеличивается заболеваемость коронавирусом. Об этом заявил на брифинге с журналистами в пятницу 1 октября министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— На территории Новосибирской области есть небольшая тенденция к увеличению выявляемости ковида на территории Новосибирской области. Сейчас у нас в больницах находятся 1902 человека, коечный фонд развернут до 2477 коек, — пояснил Константин Хальзов. — Хочу обратиться ко всем жителям региона, которые еще не привились, с призывом отправиться и поставить вакцину, чтобы обезопасить себя и своих близких. Это может помочь избежать серьезных осложнений и последствий.

Напомним, по данным областного оперштаба на утро 1 октября в Новосибирской области за весь период пандемии было зарегистрировано 63 714 случаев коронавируса, 172 из них — за последние сутки. В числе заболевших 5 355 детей.

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