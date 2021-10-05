Последние новости Новосибирска на 5 октября 2021 года: три улицы затопил кипяток, детский омбудсмен вступилась за избитого ребенка

Сообщаем главные новости на 5 октября. Фото: кадры из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 октября 2021 года: из нашей подборки вы узнаете обо всех самых важных событиях в регионе.

НЕСКОЛЬКО УЛИЦ ЗАЛИЛО КИПЯТКОМ

Улицы Титова, Станиславского и Котовского затопила горячая вода: очевидцы говорят, что кругом были клубы пара. В пресс-службе СГК сообщили, что образовался дефект на теплотрассе.

ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОВИДОМ

За прошедшую неделю выявили 1189 заболевших: таких случаев на предыдущей неделе было меньше практически на 1,6 %.

СЛУЧАЙ С ИЗБИЕНИЕМ 8-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

О произошедшем в новосибирской школе рассказала мама второклассника. По словам женщины, ее сына избили ученики 6-7 классов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. За ребенка вступился детский омбудсмен: Надежда Болтенко взяла расследование этого случай под свой контроль.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОЙДЕТ ПОД СУД ВРАЧ, ОБВИНЯЕМЫЙ В СМЕРТИ ПОДРОСТКА

47-летнюю заведующую-оториноларинголога будут судить за халатность: по версии следствия, в 2018 году из-за ее бездействия умер подросток. Врач своей вины не признает.

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