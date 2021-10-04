В Новосибирской области за две недели выросла заболеваемость ковидом. Фото: Иван Макеев

В Новосибирской области за последние две недели выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 октября, на оперативном совещании заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Ситуация остается сложной и напряженной — общая тенденция к нарастанию случаев заболеваемости. Так за прошедшую неделю выявили 1189 случаев, что несколько выше предыдущей недели, практически на 1,6 % — это плюс 19 случаев. Коэффициент распространения у нас третью неделю больше 1 — это опять же признак неблагополучной и напряженной коронавирусной ситуации в области. Среднесуточный прирост у нас вторую неделю остается на показателе 0,27, — сообщил Александр Щербатов.

Он добавил, в симптоматике коронавируса преобладают симптомы ОРВИ — составляет 82%, внебольничная пневмония — 16%. В области также увеличили объем проводимых тестирований на ковид. За прошедшую неделю провели больше 35 тысяч исследований на коронавирус.

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