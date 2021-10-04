В Новосибирске несколько улиц залило кипятком.

В Новосибирске несколько улиц затопило кипятком. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске улицы Титова, Станиславского и Котовского затопило кипятком. По ним течет горячая вода, а окрестности заволокло паром. Информация об этом появилась в соцсети.

— На улице Титова от площади Станиславского в сторону Троллейной хлынули потоки кипятка. Паром затянуло всю улицу, — написал автор сообщения опубликованного в группе «АСТ-54».

В компании СГК прокомментировали инцидент, отметив, что дефекты продолжают проявляться на трубах с началом отопительного сезона. Сейчас поврежденные участки отключили, в ближайшее время бригады отремонтируют их. По данным компании, в зону отключения попали 6 многоквартирных домов. Срок завершения ремонтных работ — вторник. 5 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.